Bakou, 22 octobre, AZERTAC

Le président de la République Ilham Aliyev, son épouse Mehriban Aliyeva et sa fille Leyla Aliyeva ont participé à la cérémonie d’inauguration du Centre de développement inclusif et de créativité DOST à Bakou vendredi 22 octobre.

Le ministre du Travail et de la Protection sociale, Sahil Babaïev, a informé le président Ilham Aliyev, son épouse Mehriban Aliyeva et sa fille Leyla Aliyeva des conditions mises en place dans le Centre de développement inclusif et de créativité DOST.

Le Centre de développement inclusif et de créativité recrutera 60 employés et 20 volontaires pour le programme « DOST Bénévolat ».

X X X

Les résidents d'un immeuble situé près du centre ont salué le président Ilham Aliyev, la première dame Mehriban Aliyeva et leur fille Leyla Aliyeva depuis les balcons de leurs appartements.