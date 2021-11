Les championnats du monde de boxe féminine reportés

Bakou, 11 novembre, AZERTAC

Les championnats du monde de boxe féminine prévus à Istanbul ont été reportés à mars 2022 en raison de la situation épidémiologique, selon l’Association internationale de boxe (AIBA).

« Nous sommes conscients que certaines équipes ont déjà commencé les préparatifs de cet événement et seront déçues. Cependant, veuillez comprendre que la sécurité et le bien-être de nos athlètes, officiels et autres parties prenantes sont prioritaires, et donc nous ne pouvons pas prendre le risque de procéder à l’événement », a déclaré le président de l’AIBA, Umar Kremlev.

Rappelons que les championnats du monde de boxe féminine devaient se tenir du 6 au 19 décembre.