L’Egypte lance un projet dans le cadre de la célébration du Caire capitale de la culture dans le monde islamique

Bakou, 23 avril, AZERTAC

L’Organisation du Monde Islamique pour l’Éducation, les Sciences et la Culture (ICESCO) a participé au lancement du Projet « Lahadat » supervisé par l’Organisation nationale pour l’harmonie urbaine en République arabe d’Égypte, sous le patronage de Dr Ines Abdel Dayem, ministre égyptienne de la Culture, dans le cadre de la célébration du Caire capitale de la culture dans le monde islamique, ainsi qu’à l’occasion de la Journée internationale des monuments et des sites.

Ce 4ème projet lancé par l’Organisation nationale pour l’harmonie urbaine et présidé par l’ingénieur Mohamed Abu Saada, dans le cadre des séries « Mémoire de la Ville » et de l’initiative « Notre patrimoine est notre identité : unis pour le protéger », vise à faire connaitre et à documenter les villes égyptiennes. Il s’agit de documenter les monuments des villes historiques, le cours des eaux du Nil et les étangs qui se sont formés à partir des crues du fleuve, et leur impact sur la conception interne et externe des bâtiments.

La cérémonie a vu la projection d’un film documentaire sur la vie et l’architecture de Birkat Al-Ratli, qui se situait au centre du nouveau Caire. M. Abou Saada a souligné que l’Organisation de l’harmonie urbaine a lancé ce projet, dans le cadre des activités célébrant le Caire capitale de la culture dans le monde islamique, notant qu’il a été procédé à la création d’un site web du projet pour faire connaitre l’histoire de ce lieu, et comment il a été transformé d’un bassin ayant ses propres spécificités architecturales, à sa forme actuelle.

A l’issue de la cérémonie, l’Organisation nationale de l’harmonie urbaine a rendu hommage à trois personnalités du patrimoine pour l’année 2022 : Dr Mohamed El-Kahlaoui, professeur d’archéologie et d’architecture islamique à l’Université du Caire, président de l’Union des archéologues arabes ; Dr Alaa El-Habashi, professeur d’architecture à la Faculté d’ingénierie de l’Université Menoufia, fondateur de « Beit Yakan » pour la préservation de l’artisanat et du patrimoine architectural et urbain dans le Caire historique ; et Dr Jamal Al Shaer, écrivain et journaliste intéressé par le patrimoine.

L’ICESCO a été représentée à cette cérémonie par Dr Sally Mabrouk, Directrice du Bureau du Directeur général de l’Organisation. Y ont également pris part nombre d’architectes, d’étudiants en architecture, et de personnes intéressées par le patrimoine urbain en Égypte. (ICESCO)