Un séisme de magnitude 5,7 frappe la Roumanie

Bakou, 15 février, AZERTAC

Un séisme de magnitude 5,7 sur l'échelle de Richter a frappé mardi après-midi le comté de Gorj, dans le sud-ouest de la Roumanie, a déclaré l'Institut national de physique du globe (NIEP).

C'est le tremblement de terre le plus puissant en Roumanie depuis le 28 octobre 2018, quand le pays a été secoué par un séisme de magnitude 5,8.

L'épicentre du tremblement de terre se situe à une profondeur de 40 km dans presque la même zone de montagne que le séisme de magnitude 5,2 qui s'est produit la veille.

La secousse a été clairement ressentie dans la capitale Bucarest, qui se situe à plus de 300 km au sud-est de l'épicentre. Aucune victime n'a été signalée dans l'immédiat, mais le séisme a causé des dégâts matériels dans les zones proches de l'épicentre, avec au moins une voiture frappée par les débris tombés d'une corniche.

Ces derniers jours, la Roumanie a enregistré toute une série de tremblements de terre, six lundi et cinq mardi.

La Roumanie est l'une des zones sismiques les plus actives d'Europe. Le pays a enregistré plusieurs séismes de profondeur intermédiaire (70-200 km) et d'une magnitude de 7,0 à 7,8. En mars 1977, un violent tremblement de terre de magnitude 7,2 a tué plus de 1.000 personnes et endommagé des milliers de bâtiments dans le pays. (Xinhua)