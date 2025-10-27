Funérailles de 16 autres personnes portées disparues et martyres

Bakou, 27 octobre, AZERTAC

La Commission d'État en charge des prisonniers de guerre, des personnes portées disparues et des otages de la République d'Azerbaïdjan a publié un communiqué sur les funérailles de personnes portées disparues et martyres.

Selon la Commission d'État, 16 autres personnes portées disparues et martyres seront inhumées du 28 au 31 octobre.