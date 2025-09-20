GP d’Azerbaïdjan : La course Sprint de Formule 2 sera lancée aujourd’hui

Bakou, 20 septembre, AZERTAC

La course Sprint de Formule 2 sera lancée aujourd’hui.

Dix écuries disputeront cette course sur le tracé urbain de Bakou, long de 6 kilomètres.

La troisième séance d'essais libres et les qualifications pour la Formule 1 auront lieu aujourd’hui.

Il convient de noter que les essais libres de Formule 1, les essais libres de Formule 2 et les qualificatives se sont tenus lors de la première journée Grand Prix d'Azerbaïdjan. Les vainqueurs étaient respectivement Lando Norris ( McLaren ), Lewis Hamilton (Ferrari), Alex Dunne ( Rodin ) et Jak Crawford ( DAMS ).

Le Circuit urbain de Bakou est un tracé temporaire autour des rues de la capitale azerbaïdjanaise qui a accueilli sa première course de Formule 1 en 2016.

La course portait le titre de Grand Prix d’Europe lors de sa première saison, puis est devenue le Grand Prix d’Azerbaïdjan en 2017.

Le tracé de six kilomètres a été conçu par Hermann Tilke. Il comporte 20 virages et sa largeur varie de 13 mètres dans sa partie la plus large à seulement 7,6 mètres lorsqu’il serpente à travers le centre historique de la ville.

Le Grand Prix d’Azerbaïdjan se terminera le 21 septembre.