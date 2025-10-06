Jeux de la CEI : 8 disciplines sportives au programme d’aujourd'hui

Gandja, 6 octobre, AZERTAC

Lors des IIIes Jeux de la CEI, organisés pour la première fois en Azerbaïdjan, les compétitions se dérouleront dans huit disciplines sportives réparties dans plusieurs villes du pays.

À Chéki, les équipes du Kazakhstan et du Kirghizistan se rencontreront pour la médaille de bronze en polo. Les compétitions de gymnastique rythmique y seront lancées.

Au Palais des sports de Gandja, les vainqueurs des épreuves de volley-ball et de lancer du poids seront désignés. Parallèlement, les compétitions d'escrime se poursuivront. Les médaillés du basketball 3x3 seront désignés.

À Minguétchévir, les finales de kayak et de canoë auront lieu.

Pour rappel, ces IIIes Jeux de la CEI, qui réunissent un total de 1 624 athlètes provenant de 13 pays, se termineront le 8 octobre.