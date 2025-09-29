Jeux de la CEI : L’Azerbaïdjan remporte sa première médaille d’or

Göygöl, 29 septembre, AZERTAC

Les matchs finaux des compétitions de sambo ont commencé aux IIIe Jeux de la CEI, organisés pour la première fois en Azerbaïdjan.

Le samboïste azerbaïdjanais Abdoullatif Moussaïev (53 kg) a affronté en finale, organisée au Complexe sportif olympique de Göygöl, son adversaire ouzbek Gamzat Maksetbaev et a décroché la médaille d’or. C’est la première médaille d'or remportée par l'Azerbaïdjan aux IIIes Jeux de la CEI.

Il convient de noter que 1 624 athlètes de 13 pays disputent les jeux qui se termineront le 8 octobre.