Jeux de la CEI : trois lutteurs azerbaïdjanais décrochent les médailles

Gandja, 4 octobre, AZERTAC

Les premiers médaillés azerbaïdjanais de la deuxième journée des épreuves de lutte des IIIes Jeux de la CEI ont été annoncés.

Selon le correspondant régional de l'AZERTAC, lors des tournois tenus au Complexe sportif olympique de Gandja, le représentant azerbaïdjanais Revan Hassanzade (48 kg) a remporté l'or, Husseïn Ismayilov (65 kg) l'argent et la lutteuse Khadidja Gourbanzadé (49 kg) le bronze.