Jeux de la CEI : Une autre médaille d’or pour l’équipe azerbaïdjanaise

Bakou, 29 septembre, AZERTAC

L’Azerbaïdjan a remporté sa deuxième médaille d’or de la 3e édition des jeux de la CEI.

Le taekwondoïste azerbaïdjanais Ziya Hassanli (63 kg) est monté sur la plus haute marche du podium.

Lors de la finale des épreuves de taekwondo organisé au Centre olympique de sport « Kur » à Minguétchevir, il a battu son adversaire russe Egor Lakin et est devenu champion des IIIe Jeux de la CEI.