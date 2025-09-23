L'Azerbaïdjan et la Türkiye signent des protocoles en matière éducative

Khankendi, 23 septembre, AZERTAC

Une rencontre bilatérale a eu lieu entre le ministère des Sciences et de l'Éducation de la République d'Azerbaïdjan et le ministère de l'Éducation nationale de la République de Türkiye à l'Université du Karabagh à Khankendi.

Le ministre azerbaïdjanais des Sciences et de l'Éducation, Emin Emroullaïev, une délégation dirigée par le ministre turc de l'Éducation nationale, Yusuf Tekin, la conseillère pour les affaires éducatives de l'ambassade d'Azerbaïdjan à Ankara, Nedjibé Nassibova, le représentant spécial adjoint du président de la République dans la ville de Khankendi, les régions d’Aghdéré et Khodjaly, Sebouhi Qehremanov, et le recteur de l'Université du Karabagh, Chahin Baïramov, ont participé à cette rencontre.

Au cours de la conversation, le développement réussi des relations azerbaïdjano-turques dans le domaine de l'éducation au cours des dernières années a été souligné.

Ensuite, le « Protocole additionnel à l’Accord entre le Gouvernement de la République d’Azerbaïdjan et le Gouvernement de la République de Türkiye sur la coopération dans le domaine de l’éducation en date du 31 octobre 2017 » et le « Protocole additionnel au Protocole sur la coopération en matière d’enseignement professionnel entre le Gouvernement de la République d’Azerbaïdjan et le Gouvernement de la République de Türkiye » ont été signés.