L'AZERTAC récompensé aux concours

Bakou, 28 avril, AZERTAC

L'Agence de presse nationale d'Azerbaïdjan (AZERTAC) a été lauréate de deux concours : « Pour une coopération efficace en matière de création de conditions de travail saines et sûres » et « Convention collective réussie ».

Les prix ont été remis lors d'une conférence organisée lundi, au Palais Gulustan, à l'occasion de la Journée mondiale de la sécurité et de la santé au travail et du 120e anniversaire de la première convention collective. La conférence était axée sur « L'impact de la numérisation et de l'intelligence artificielle sur les lieux de travail ».

Vugar Aliyev, président du Conseil d'administration de l'AZERTAC, a reçu le diplôme au nom de l'agence.