La Journée de commémoration du 27 Septembre célébrée à Berlin

Berlin, 26 septembre, AZERTAC

L'ambassade d'Azerbaïdjan en Allemagne a organisé une cérémonie au Centre culturel azerbaïdjanais de Berlin à l’occasion de la Journée de commémoration du 27 septembre.

Des diplomates, des scientifiques et des personnalités culturelles étrangers, des membres des communautés azerbaïdjanaise, turque et d'autres communautés amies vivant en Allemagne, ainsi que des représentants des médias, étaient présents à la cérémonie.

La cérémonie a débuté par une minute de silence à la mémoire des martyrs héroïques qui avaient sacrifié leur vie dans la lutte pour le rétablissement de l'intégrité territoriale et de la souveraineté de l'Azerbaïdjan.

L'ambassadeur d'Azerbaïdjan en Allemagne, Nassimi Aghaïev, a souligné que le 27 septembre, Journée de commémoration, occupait une place particulière dans l'histoire contemporaine du peuple azerbaïdjanais et que la mémoire des martyrs qui avaient sacrifié leur vie pour l'intégrité territoriale et l'indépendance de leur patrie était commémorée avec le plus grand respect. Il a été souligné que c'est grâce à l'héroïsme de ces martyrs que l'Azerbaïdjan a mis fin à une occupation qui a duré de nombreuses années et a rétabli la justice historique et le droit international.

Le célèbre journaliste Ewald König a déclaré que l'accord de paix conclu à Washington entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie, alors que l'Europe est en proie à de nombreux conflits, était porteur d'espoir pour la région.

Le documentaire « Choucha, tu es libéré !», tourné par le Centre des médias de Bakou et dédié à l'héroïsme de l'armée azerbaïdjanaise pendant la guerre patriotique et à la mémoire des martyrs, a été projeté.