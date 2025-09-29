La mémoire des martyrs azerbaïdjanais commémorée à Strasbourg

Strasbourg, 29 septembre, AZERTAC

Une cérémonie dédiée à la Journée de commémoration s'est tenue à Strasbourg à la Représentation permanente de la République d'Azerbaïdjan auprès du Conseil de l'Europe.

Une minute de silence a été observée à la mémoire des martyrs ayant sacrifié leur vie pour l'indépendance, la souveraineté et l'intégrité territoriale de l'Azerbaïdjan.

Le Représentant permanent de l'Azerbaïdjan auprès du Conseil de l'Europe, Fakhraddin Ismayilov, a évoqué l'histoire héroïque écrite par les soldats et officiers azerbaïdjanais sous la direction du président Ilham Aliyev pendant la guerre de 44 jours. Il a souligné que la guerre, commencée le 27 septembre 2020, s'était achevée par le rétablissement complet de la souveraineté lors de l'opération antiterroriste menée les 19 et 20 septembre 2023.

À l’issue de la cérémonie, une vidéo reflétant la guerre de 44 jours et les martyrs a été projetée.