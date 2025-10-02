La présidente du parlement azerbaïdjanais tient des rencontres en Afrique du Sud

Bakou, 2 octobre, AZERTAC

Comme annoncé, une délégation parlementaire azerbaïdjanaise, conduite par la présidente du Milli Medjlis, Sahibé Gafarova, est en visite de travail au Cap, en Afrique du Sud, pour participer au 11e Sommet des présidents de parlement des pays du G20.

En marge du Sommet, Sahibé Gafarova a rencontré le président de la Chambre des communes du Royaume-Uni, sir Lindsay Hoyle, le président du Parlement de Singapour, Seah Kian Peng, et le président de la Chambre des représentants du Parlement australien, Milton Dick.

L'importance du sommet a été soulignée lors des entretiens, et des échanges ont eu lieu sur le développement des relations bilatérales entre les deux pays et les deux parlements.