La région de Kelbedjer accueille le Festival du miel

Kelbedjer, 24 septembre, AZERTAC

A l'initiative de l’Association IDEA et organisé conjointement par la Représentation spéciale du président de la République d'Azerbaïdjan dans la région de Kelbedjer, le ministère de l'Agriculture et l'Association azerbaïdjanaise des apiculteurs, le Festival du miel de Kelbedjer a débuté au cœur de la région de Kelbedjer.

Des apiculteurs renommés de diverses régions du pays, y compris de jeunes apiculteurs soutenus par l’Association IDEA participent à ce festival, consacré à la fin de la saison estivale dans les territoires libérés et à la commercialisation et à l'introduction du miel azerbaïdjanais sur le marché mondial.