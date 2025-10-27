La TURKPA et le TIF discutent de l’élargissement de leur coopération

Bakou, 27 octobre, AZERTAC

Lundi 27 octobre, le secrétaire général de l’Assemblée parlementaire des États turciques (TURKPA), Ramil Hassan, s’est entretenu à Istanbul avec le président du Fonds d'investissement turcique (FIT) Baghdad Amreyev.

Baghdad Amreyev a félicité Ramil Hassan pour sa nomination et lui a souhaité plein succès dans ses fonctions. Il a évoqué le rôle du FIT dans le renforcement de la coopération économique et des relations d'investissement entre les États turciques.

Ramil Hassan a souligné l'importance d'approfondir la coopération entre la TURKPA et le FIT afin d'assurer l'harmonisation des initiatives économiques et législatives.

Les parties ont convenu de maintenir des relations étroites entre les deux organisations et d'explorer des mécanismes de coopération spécifiques.