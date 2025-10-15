L’Azerbaïdjan et la Hongrie discutent des perspectives de leur coopération

Bakou, 15 octobre, AZERTAC

La première réunion de consultations politiques entre le ministère des Affaires étrangères de la République d'Azerbaïdjan et le ministère des Affaires étrangères et du Commerce de la République de Hongrie s'est tenue à Budapest.

La délégation azerbaïdjanaise était dirigée par le vice-ministre des Affaires étrangères, Fariz Rzaïev, et la délégation hongroise par la vice-ministre des Affaires étrangères et du Commerce, Boglarka Illes.

Lors des consultations, les discussions ont porté sur l'état actuel et les perspectives de la coopération entre les deux pays dans les domaines politique, économique et humanitaire, ainsi que sur les projets stratégiques dans les domaines de l'énergie et des transports mis en œuvre par l’Azerbaïdjan.

Les perspectives de développement de la coopération fructueuse au sein des organisations internationales ont également été abordées. L’accueil par la Hongrie du sommet informel de l’Organisation des Etats turciques (OET) à Budapest le 21 mai dernier a été salué, et l'importance des discussions et des décisions prises lors du 12e sommet de l’OET, tenu à Guébélé le 7 octobre, a été mise en avant.

Les résultats de la rencontre entre les dirigeants de l'Azerbaïdjan, des États-Unis et de l'Arménie, tenue à Washington le 8 août dernier, ont été salués et des informations sur l’instauration de la paix dans la région et des perspectives de la coopération régionale ont été fournies.

Fariz Rzaïev a exprimé sa reconnaissance pour le soutien amical apporté par la Hongrie au déminage des territoires azerbaïdjanais libérés de l’occupation, ainsi qu’aux travaux de restauration et de reconstruction.

Les parties ont également échangé sur d'autres questions mondiales, régionales et bilatérales d'intérêt commun.