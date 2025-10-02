L’Azerbaïdjan et le Japon tiennent des consultations politiques

Bakou, 2 octobre, AZERTAC

Jeudi 2 octobre, les ministères des Affaires étrangères d'Azerbaïdjan et du Japon ont tenu de nouvelles consultations politiques à Bakou.

La délégation azerbaïdjanaise était conduite par le vice-ministre des Affaires étrangères, Elnour Mammadov, et la délégation japonaise par Masaki Ishikawa, directeur général adjoint du Bureau européen du ministère des Affaires étrangères et représentant spécial pour l'Asie centrale, le Caucase et le GUAM.

Lors des consultations politiques, les discussions ont porté sur la coopération dans les domaines politique, économique, des investissements, du commerce, de l'éducation, de la culture, de l'humanitaire, de l'énergie, de l'écologie, du climat, du tourisme et d'autres.

L'importance des différents axes du développement des relations bilatérales, des discussions sur les questions régionales sur la scène internationale et en termes de compréhension mutuelle, ainsi que de la portée de la poursuite de la coopération au sein des organisations internationales ont été particulièrement soulignées.

Le vice-ministre Elnour Mammadov a informé le représentant spécial Masaki Ishikawa du programme de paix de l'Azerbaïdjan, du processus de normalisation des relations avec l'Arménie, des travaux de restauration et de reconstruction dans les territoires libérés et des projets d'investissement.