L’Azerbaïdjan et le Vietnam discutent de leur coopération religieuse

Bakou, 6 mai, AZERTAC

En marge de sa visite au Vietnam, Ramin Mammadov, président du Comité d'État en charge des organisations religieuses, a rencontré Dao Ngoc Dung, ministre des Affaires ethniques et religieuses du Vietnam.

Ramin Mammadov a souligné que sous la direction du président Ilham Aliyev, des mesures cohérentes étaient mises en œuvre pour développer et promouvoir le système de valeurs nationales et spirituelles, les traditions de tolérance et de multiculturalisme du peuple azerbaïdjanais.

Il a donné des informations sur les relations entre l’État et la religion en Azerbaïdjan, la situation actuelle et les réalités en matière religieuse, ainsi que les travaux effectués par son pays dans le domaine du dialogue interreligieux.

Ramin Mammadov a invité le ministre vietnamien à effectuer une visite en Azerbaïdjan.

Le ministre Dao Ngoc Dung a accepté avec plaisir l’invitation. Appréciant hautement le développement du dialogue, de la coopération et du partenariat entre les civilisations en Azerbaïdjan comme une direction sans alternative, a également évoqué les perspectives de coopération mutuelle dans le domaine religieux.

Un échange de vues a eu lieu sur d’autres questions d’intérêt mutuel.