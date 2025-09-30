L’Azerbaïdjan et les Etats-Unis discutent de la sécurité régionale

Bakou, 30 septembre, AZERTAC

Mardi 30 septembre, le ministre azerbaïdjanais des Affaires étrangères Djeyhoun Baïramov a rencontré Wyatt Toehlke, conseiller principal du Bureau des affaires européennes et eurasiennes du Département d'État américain, et Amy Carlon, chargée d'affaires à l'ambassade.

L'entretien a porté sur les relations azerbaïdjano-américaines, les questions découlant du protocole d'accord sur la création d'un groupe de travail stratégique pour l'élaboration d'une charte de partenariat stratégique, le processus de normalisation des relations azerbaïdjano-arméniennes et la mise en œuvre des accords de Washington, ainsi que sur les questions de sécurité régionale et internationale.

Il a été souligné que les visites mutuelles de responsables et de représentants des deux pays jouaient un rôle important dans le développement des relations.

Les parties ont également échangé sur d’autres questions d’intérêt mutuel.