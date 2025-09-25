L’Azerbaïdjan et l’Estonie discutent de l’élargissement de leurs relations
Bakou, 25 septembre, AZERTAC
Le ministre azerbaïdjanais des Affaires étrangères, Djeyhoun Baïramov, a rencontré son homologue estonien, Margus Tsahkna.
Les ministres ont souligné l'importance d'intensifier le dialogue entre l'Azerbaïdjan et l'Estonie par le biais de consultations politiques et de visites mutuelles, et ont évoqué les possibilités de développement des relations bilatérales.
Le ministre Djeyhoun Baïramov a informé son homologue estonien Margus Tsahkna des efforts de l'Azerbaïdjan en matière de consolidation de la paix dans la région, notamment du processus de normalisation des relations entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie et des résultats du sommet de Washington.
Les parties ont convenu d'approfondir la coopération au sein de l'ONU et d'autres plateformes internationales, ainsi que dans les cadres bilatéraux et multilatéraux.
