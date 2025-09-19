L’AZERTAC réalisera des projets conjoints avec l’AMADA

Bakou, 19 septembre, AZERTAC

La directrice exécutive de l’Agence nationale antidopage d’Azerbaïdjan (AMADA), Tehminé Taghy-zadé, a rendu visite à l’AZERTAC.

L’invitée s’est familiarisée avec les stands de photos illustrant la participation du Leader national Heydar Aliyev, du président Ilham Aliyev et de la première dame Mehriban Aliyeva à divers événements, ainsi que le matériel technique utilisé par l'AZERTAC à différentes époques.

Le président du Conseil d’administration de l’AZERTAC, Vugar Aliyev, a abordé lors de la rencontre les activités de l'agence. Il a indiqué qu’au cours des deux dernières années, la politique d'information de l'agence avait été renouvelée. L’AZERTAC, qui diffuse des informations en huit langues, coopère avec une soixantaine de médias étrangers et dispose des bureaux dans 24 pays, actualise constamment son équipe et accorde une priorité aux jeunes. Il a été souligné que l'AZERTAC joue un rôle important dans la mise en œuvre de la politique d'information de l'État. Le président du Conseil d'administration a souligné que le président Ilham Aliyev accordait une grande importance à la politique de la jeunesse et des sports et à leur développement. Evoquant le niveau élevé des relations avec le ministère de la Jeunesse et des Sports, Vugar Aliyev a souligné que l'AZERTAC diffuse régulièrement les résultats obtenus et les innovations mises en œuvre dans le domaine du sport. Concernant les activités de l'AMADA, Vugar Aliyev a souligné le rôle majeur de cette agence dans la promotion d'un sport propre.

La directrice exécutive de l'AMADA, Tehminé Taghy-zadé, a exprimé ses remerciements pour l'hospitalité et a souligné le rôle stratégique important de l'AZERTAC en tant que source d'information fiable et objective dans le paysage médiatique du pays.

Les parties ont également discuté du renforcement de la coopération entre les deux agences.