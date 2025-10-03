Le 7e Concours international d'architecture de Bakou prend fin

Bakou, 3 octobre, AZERTAC

Une cérémonie a été organisée jeudi soir pour dévoiler les résultats du 7e Concours international d'architecture de Bakou.

Arzou Aliyeva, directrice du Centre des médias de Bakou, a été présente à la cérémonie.

Rappelant que le Concours international d'architecture de Bakou se tient pour la 7e fois depuis 2013, Elbey Gassimzadé, président du Conseil d'administration de l'Union des architectes d'Azerbaïdjan, a indiqué que plus de 100 projets provenant de 20 pays avaient été présentés lors de la première édition. Il a poursuivi ainsi : « Nous avons décidé de perpétuer cette tradition et de la renouveler tous les deux ans. Le nombre de participants au concours a augmenté d'année en année. 270 projets provenant d'une quarantaine de pays ont été présentés. Ce concours est l'un des cinq plus prestigieux de l'Union internationale des architectes. Le jury est toujours composé de cinq personnes, dont quatre sont des experts étrangers et reconnus par l'Union internationale des architectes. Ce concours, qui se déroule en sept nominations, est très prestigieux.»

Le ministre de la Culture, Adil Karimli, a souligné que de nombreux architectes de renommée mondiale se réunissent à Bakou tous les deux ans dans le cadre du Concours international d'architecture de Bakou, participant ensemble à la résolution des problèmes les plus importants et contribuant au développement de ce domaine.

« Le président Ilham Aliyev apporte un soutien constant et complet au développement de l'architecture. Mehriban Aliyeva, première vice-présidente et présidente de la Fondation Heydar Aliyev, est la protectrice de la culture azerbaïdjanaise. Elle accorde une attention particulière à l'architecture, un domaine culturel important, et contribue à la sauvegarde, à la restauration et à la transmission du patrimoine culturel aux générations futures. Leyla Aliyeva, vice-présidente de la Fondation Heydar Aliyev, et Arzou Aliyeva, directrice du Centre des médias de Bakou, soutiennent activement des projets culturels et sont des amies proches des personnalités culturelles et des architectes en général », a dit le ministre de la Culture.

Les membres du jury du concours ont été décorés de la plus haute distinction de l'Union des architectes d'Azerbaïdjan : la Médaille commémorative de l'académicien Mikaïl Husseynov.

Les résultats du concours ont ensuite été annoncés. Les lauréats de trois places dans chaque nomination ont été récompensés.

La cérémonie s'est poursuivie par un programme artistique.