Le cheikh-ul-islam Allahchukur Pachazadé effectuera une visite en Espagne

Bakou, 23 avril, AZERTAC

A l’invitation de Miguel Angel Moratinos, Haut-Représentant de l'Alliance des civilisations des Nations Unies, le chef de la Direction des Musulmans du Caucase, le cheikh-ul-islam Allahchukur Pachazadé, va effectuer une visite en Espagne le 24 avril.

Il participera au premier évènement intitulé « Un appel pour la paix, la fin des guerres et le respect du droit international », organisé conjointement par l’Alliance des civilisations des Nations Unies (UNAOC) et Religions pour la paix.

L'objectif de la table ronde et de l'événement commémoratif qui se tiendront les 25 et 26 avril, à l’occasion du 88e anniversaire du tragique bombardement de la ville historique espagnole de Guernica, avec la participation de chefs religieux, est de promouvoir l'appel à la paix, de soutenir le respect du droit international et de renforcer la condamnation des guerres.