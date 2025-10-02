Le Groupe d'initiative de Bakou remporte un succès international

Bakou, 2 octobre, AZERTAC

Le Groupe d'initiative de Bakou a remporté un nouveau succès important. Ainsi, le rapport préparé par le groupe a été intégré au rapport sur le « Programme d'action pour la mise en œuvre de la deuxième Décennie internationale des personnes d'ascendance africaine » présenté par le Secrétaire général des Nations Unies pour 2025.

Le Groupe d'initiative de Bakou est mentionné dans le document comme la seule ONG de la société civile mondiale œuvrant pour la décolonisation et l'indépendance des petits peuples insulaires.

Il convient de noter qu'en mai dernier, le Groupe d'initiative de Bakou a soumis au Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme un rapport sur ses travaux dans le cadre de la « Deuxième Décennie internationale des personnes d'ascendance africaine ». La mention de l'organisation dans le rapport du Secrétaire général confirme une fois de plus que le Groupe d'initiative de Bakou est reconnu comme un partenaire international de confiance et joue un rôle important pour faire entendre la voix des peuples victimes du colonialisme.

Parmi les activités relatées dans le rapport du Groupe d'initiative de Bakou figurent la conférence internationale « L’indépendance de l'île de La Réunion : réévaluation de l'héritage colonial français et voie vers la souveraineté », tenue le 21 janvier 2025, la tournée médiatique internationale organisée avec la participation de journalistes travaillant dans les colonies françaises et néerlandaises du 24 au 26 février, ainsi que la conférence internationale « La décolonisation : révolution silencieuse », tenue au siège des Nations Unies à New York le 15 avril.

Il convient de noter que ce dernier événement était officiellement organisé en marge de la quatrième session du Forum permanent des Nations Unies pour les personnes d'ascendance africaine.

Ces événements internationaux ont largement contribué à faire connaître au grand public les activités du Groupe d'initiative de Bakou dans le domaine de la décolonisation et des droits de l'homme. Le directeur exécutif de l'organisation, Abbas Abbassov, et des représentants des territoires sous domination coloniale ont pris la parole lors de la quatrième session du Forum permanent des Nations Unies pour les personnes d'ascendance africaine, à l'Assemblée générale des Nations Unies.

Par ailleurs, le Groupe d'initiative de Bakou a adopté l’appel « Réparations : faire face à l'héritage du colonialisme » en guise de contribution à la « Deuxième Décennie internationale des personnes d'ascendance africaine » et a lancé une pétition internationale pour la reconnaissance de l'oppression coloniale et la demande de réparations. Ce document condamne fermement l'esquive de responsabilité des anciennes puissances coloniales pour les crimes historiques, soulignant que les réparations constituent non seulement une obligation légale, mais aussi morale, fondée sur le rétablissement de la justice et de la dignité humaine.