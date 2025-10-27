Le Milli Medjlis abritera une conférence parlementaire internationale

Bakou, 27 octobre, AZERTAC

Le Milli Medjlis azerbaïdjanais accueillera le 29 octobre une conférence parlementaire internationale consacrée au 30e anniversaire de l'adoption de la Constitution de la République d'Azerbaïdjan.

La conférence portera sur le thème « La Constitution, fondement de l'indépendance et de la souveraineté des États dans le monde contemporain ».

Dans le cadre de la conférence, les participants échangeront sur le rôle des constitutions dans le renforcement des fondements juridiques des États modernes et la protection de leur souveraineté et de leur indépendance nationale.

Des délégations parlementaires de 20 pays, ainsi que des représentants de cinq organisations internationales, sont attendus à la conférence.