Le nouveau secrétaire général de la TURKPA prend ses fonctions

Bakou, 15 octobre, AZERTAC

Les pouvoirs du secrétaire général de l’Assemblée parlementaire des États turciques (TURKPA) ont été officiellement passés de l’ancien Secrétaire général Mehmet Sureyya Er au nouveau secrétaire général Ramil Hassan.

La cérémonie de remise du drapeau de la TURKPA s’est tenue le 15 octobre au siège de l’organisation.

Il convient de noter qu’en vertu de la décision adoptée lors de la 14ᵉ séance plénière de la TURKPA, Ramil Hassan a été élu au poste de secrétaire général.

Le Conseil des chefs d’Etat de la CEI se réunit en format élargi à Douchanbé
