Le Premier ministre azerbaïdjanais rencontre la présidente du Parlement serbe

Bakou, 24 septembre, AZERTAC

Le Premier ministre de la République d'Azerbaïdjan, Ali Assadov, a rencontré mercredi la présidente de l'Assemblée nationale de la République de Serbie, Ana Brnabić, qui est en visite officielle dans le pays.

Lors de l’entretien, les parties se sont déclarées satisfaites du développement des relations de partenariat stratégique entre l'Azerbaïdjan et la Serbie.

Il a été souligné qu'un dialogue politique actif avait été établi entre l'Azerbaïdjan et la Serbie, et que les deux pays se soutenaient mutuellement au sein des organisations internationales, notamment sur les questions d'intégrité territoriale et de souveraineté.

Le rôle de la coopération interparlementaire dans le développement des relations interétatiques a été salué. Il a été indiqué que les deux pays mènent une coopération fructueuse, tant au niveau bilatéral qu'au sein des instances parlementaires internationales.

Les discussions ont également porté sur les perspectives de la coopération entre l'Azerbaïdjan et la Serbie dans les domaines commercial et économique, des investissements, du pétrole et du gaz, des énergies vertes, des transports, de l'aide humanitaire et d'autres.