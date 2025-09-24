Le Premier ministre azerbaïdjanais rencontre la présidente du Parlement serbe
Bakou, 24 septembre, AZERTAC
Le Premier ministre de la République d'Azerbaïdjan, Ali Assadov, a rencontré mercredi la présidente de l'Assemblée nationale de la République de Serbie, Ana Brnabić, qui est en visite officielle dans le pays.
Lors de l’entretien, les parties se sont déclarées satisfaites du développement des relations de partenariat stratégique entre l'Azerbaïdjan et la Serbie.
Il a été souligné qu'un dialogue politique actif avait été établi entre l'Azerbaïdjan et la Serbie, et que les deux pays se soutenaient mutuellement au sein des organisations internationales, notamment sur les questions d'intégrité territoriale et de souveraineté.
Le rôle de la coopération interparlementaire dans le développement des relations interétatiques a été salué. Il a été indiqué que les deux pays mènent une coopération fructueuse, tant au niveau bilatéral qu'au sein des instances parlementaires internationales.
Les discussions ont également porté sur les perspectives de la coopération entre l'Azerbaïdjan et la Serbie dans les domaines commercial et économique, des investissements, du pétrole et du gaz, des énergies vertes, des transports, de l'aide humanitaire et d'autres.
COORDONNÉES DE L’AUTEUR
d’autres nouvelles
La présidente du Parlement serbe entame une visite officielle en Azerbaïdjan
- 23.09.2025 [20:56]
Un homme tué dans l’explosion d’une mine antipersonnel à Aghdam
- 23.09.2025 [20:37]
Donald Trump affirme que son pays connaît « un âge d’or »
- 23.09.2025 [19:47]
Le débat général de l'Assemblée générale des Nations Unies
- 23.09.2025 [17:57]
L'OTAN condamne la violation de l'espace aérien estonien par la Russie
- 23.09.2025 [17:17]
L'Azerbaïdjan et la Türkiye signent des protocoles en matière éducative
- 23.09.2025 [17:07]
L'Indonésie et l'UE signent un accord de partenariat économique
- 23.09.2025 [16:52]
Les coraux ne survivront pas à la hausse de la température de la planète
- 23.09.2025 [15:30]
Les cours du pétrole reculent sur les bourses mondiales
- 23.09.2025 [15:04]
Ouverture du Festival Nassimi au Centre Heydar Aliyev
- 23.09.2025 [14:46]
Le prix du pétrole azerbaïdjanais termine en faible diminution
- 23.09.2025 [12:35]
Le développement de la coopération azerbaïdjano-iranienne discuté
- 23.09.2025 [11:27]
Le président iranien reçoit une délégation azerbaïdjanaise
- 23.09.2025 [11:10]
L’Azerbaïdjan et l’Iran discutent de la sécurité régionale
- 23.09.2025 [11:01]
Ousmane Dembélé remporte le Ballon d’Or 2025
- 23.09.2025 [10:19]
Cerfs sauvés par l’IDEA ont été relâchés dans une réserve
- 22.09.2025 [20:41]
Le IIIe Forum sur la sécurité de Bakou
- 22.09.2025 [19:36]
L’objectif de limiter le réchauffement climatique à 1,5°C est en danger
- 22.09.2025 [18:27]