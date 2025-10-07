Le Premier ministre hongrois termine sa visite en Azerbaïdjan

Guébélé, 7 octobre, AZERTAC

Le Premier ministre hongrois Viktor Orban a terminé le 7 octobre sa visite en Azerbaïdjan.

Une garde d’honneur était alignée en l’honneur du Premier ministre hongrois à l’Aéroport international de Guébélé.

A sa descente d’avion, le Premier ministre Viktor Orban a été accompagné à l’aéroport par le ministre azerbaïdjanais de la Culture, Adil Karimli, et d’autres officiels.