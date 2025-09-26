Le Premier ministre pakistanais remercie l’Azerbaïdjan
New York, 26 septembre, AZERTAC
Le Premier ministre pakistanais Shehbaz Sharif a remercié l'Azerbaïdjan pour son soutien diplomatique à son pays, lors de son discours à l'Assemblée générale des Nations Unies.
Il a exprimé ses remerciements à l'Azerbaïdjan, à la Chine, à la Türkiye, à l'Arabie saoudite, au Qatar, à l'Iran, aux Émirats arabes unis et au Secrétaire général de l'ONU.
« Nous avons gagné la guerre et nous aspirons désormais à la paix dans notre région », a déclaré le Premier ministre pakistanais.
