Le président Aliyev : L’Italie est le premier partenaire commercial pour nous

Bakou, 30 septembre, AZERTAC

« Au cours de ces années, nos relations se sont développées très rapidement et dans diverses directions. Les relations politiques sont au plus haut niveau », a indiqué le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev dans sa déclaration à la presse avec son homologue italien Sergio Mattarella.

Le chef de l'État a souligné que l'Italie est le premier partenaire commercial pour l’Azerbaïdjan.