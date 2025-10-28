Le président azerbaïdjanais : La réalité d’aujourd’hui est le triomphe de la justice

Bakou, 28 octobre, AZERTAC

« La réalité d’aujourd’hui est le triomphe de la justice », a dit Ilham Aliyev, président de la République d’Azerbaïdjan, lors de sa rencontre avec les habitants du village de Horovlou de la région de Djabraïl.

Soulignant qu’il faut croire en la justice et la faire respecter, le chef de l’État a déclaré : « Notre peuple a à la fois cru en la justice et l’a mise en œuvre. Nous sommes les propriétaires de ces terres. Nous avons chassé l’ennemi de notre territoire et aujourd’hui, nous construisons une vie prospère. »