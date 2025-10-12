Le président azerbaïdjanais adresse un message de félicitations au roi d’Espagne
Bakou, 12 octobre, AZERTAC
Le président de la République d’Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, a adressé un message de félicitations à Sa Majesté le Roi Felipe VI à l’occasion de la Fête nationale du Royaume d’Espagne.
« Votre Majesté,
À l’occasion de la Fête nationale du Royaume d’Espagne, je présente, en mon nom propre et au nom du peuple azerbaïdjanais, mes plus sincères félicitations et mes meilleurs vœux à Votre Majesté, ainsi qu’à l’ensemble du peuple espagnol.
En ce jour de célébration, j’exprime mes vœux d’excellente santé, de succès pour Votre Excellence, ainsi que de paix et de prospérité durables pour le peuple ami d’Espagne », indique le message de félicitation.
