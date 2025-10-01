Le président azerbaïdjanais présente ses félicitations au Qarabag FK

Bakou, 1er octobre, AZERTAC

Le président de la République d’Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, a partagé sur ses comptes sur les réseaux sociaux une publication relative à la victoire du Qarabag FK.

« Je présente mes chaleureuses félicitations au Qarabag FK ainsi qu’à l’ensemble de la communauté azerbaïdjanaise de football pour l’éclatante victoire face au FC Copenhague, champion du Danemark.

Ayant remporté deux brillantes victoires en deux matchs dans la phase principale du tournoi de clubs le plus prestigieux de la planète, le Qarabag continue de faire la fierté de notre peuple en partageant les premières places avec les géants du football mondial », lit-on dans la publication.