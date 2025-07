Le président chinois rencontre les ministres des Affaires étrangères de l’OCS

Bakou, 16 juillet, AZERTAC

Le président chinois Xi Jinping a rencontré mardi à Beijing les ministres des Affaires étrangères et les chefs des organes permanents de l'Organisation de coopération de Shanghai (OCS), qui sont venus en Chine pour participer à la réunion du Conseil des ministres des Affaires étrangères des Etats membres de l'OCS, selon Xinhua.

Il a noté qu'au cours des 24 années écoulées depuis sa fondation, l'OCS a toujours défendu l'Esprit de Shanghai, devenant une organisation mature et robuste, tout en démontrant une vitalité remarquable.

Il a affirmé que la Chine avait toujours accordé une priorité à l'OCS dans sa diplomatie de voisinage, et qu'elle s'engageait à rendre l'organisation plus substantielle et plus forte, à préserver la sécurité et la stabilité régionales, à promouvoir le développement et la prospérité des Etats membres, ainsi qu'à bâtir une communauté d'avenir partagé plus étroite.

Depuis que la Chine a assumé la présidence tournante en juillet dernier, elle a activement mené des activités et fait progresser la coopération, toutes les parties prenant des mesures concrètes pour construire ensemble un foyer plus prospère pour l'OCS, a-t-il ajouté.

M. Xi a exprimé l'espoir de rencontrer les dirigeants des autres Etats membres lors du sommet de l'OCS, prévu cette année à Tianjin en Chine, afin d'échanger sur le développement futur de l'organisation.

Il a souligné que, face à un paysage international turbulent et changeant, l'OCS devait garder le cap, raffermir la confiance, agir avec efficacité et jouer un rôle plus proactif pour insuffler davantage de stabilité et d'énergie positive dans le monde.

M. Xi a appelé l'OCS à considérer la confiance et les avantages mutuels comme fondement de la coopération, l'égalité et la consultation comme mode d'engagement, le respect des différentes civilisations comme moyen de promouvoir l'harmonie et l'inclusion, et le développement commun comme voie vers la prospérité partagée, afin de garantir que l'Esprit de Shanghai continue à éclairer la voie vers la construction d'une communauté d'avenir partagé de l'OCS.

L'organisation doit répondre aux aspirations des peuples et s'engager activement dans l'approfondissement de la coopération, a déclaré M. Xi. Il a appelé à l'amélioration des mécanismes de lutte contre les menaces et les défis en matière de sécurité, à un meilleur alignement des stratégies de développement des Etats membres avec les initiatives de coopération telles que l'initiative "Ceinture et Route", et à la facilitation des échanges de personnel et des relations entre les peuples.

Le président chinois a également appelé à unir les efforts pour s'opposer fermement à l'hégémonie, à la politique de puissance et à l'intimidation, afin de promouvoir un monde multipolaire plus égalitaire et plus équilibré. Il a souligné la nécessité d'une consultation approfondie, d'une contribution conjointe et d'avantages partagés afin de faire progresser une mondialisation économique plus inclusive et universellement bénéfique.

Il a ajouté que l'OCS devrait unifier et diriger le Sud global dans la construction d'un système de gouvernance mondiale plus juste et plus équitable, en mettant en commun des forces considérables pour construire une communauté d'avenir partagé pour l'humanité.

Wang Yi, en sa qualité de président du Conseil des ministres des Affaires étrangères des Etats membres de l'OCS, a rendu compte des progrès réalisés dans divers domaines depuis que la Chine a occupé la position de présidence tournante, ainsi que des préparatifs du sommet de l'OCS à Tianjin.

Au nom des délégations étrangères, le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a déclaré que grâce à son engagement indéfectible envers l'Esprit de Shanghai, l'OCS a obtenu des résultats notables en matière de coopération et a gagné en attractivité sur la scène internationale.

La pratique a prouvé que l'Esprit de Shanghai, caractérisé par la confiance mutuelle, le bénéfice mutuel, l'égalité, la consultation, le respect de la diversité des civilisations et la poursuite d'un développement commun, s'alignait sur les intérêts communs des Etats membres et faisait preuve d'une forte vitalité, a-t-il ajouté.

M. Lavrov a déclaré que depuis que la Chine a pris la présidence tournante de l'OCS, elle a accueilli de nombreux événements qui ont permis à l'organisation de réaliser de nouveaux progrès.

Face à un contexte mondial complexe, l'OCS doit défendre le multilatéralisme et promouvoir un ordre international plus juste et plus équitable, a déclaré M. Lavrov. Il a ajouté que toutes les parties étaient prêtes à soutenir le travail de la Chine en tant que présidente, à forger un consensus plus large et à assurer le succès du prochain sommet de l'OCS à Tianjin.