Le président du Conseil du peuple du Turkménistan arrive en Azerbaïdjan
Guébélé, 7 octobre, AZERTAC
Le président du Conseil du peuple du Turkménistan, Gourbangouly Berdymoukhamedov, a entamé le 7 octobre une visite en Azerbaïdjan, pour participer au 12e Sommet du Conseil des chefs d’Etat de l’Organisation des Etats turciques.
Une garde d’honneur était alignée en l’honneur du président du Conseil du peuple turkmène à l’Aéroport international de Guébélé.
Le président du Conseil du peuple du Turkménistan Gourbangouly Berdymoukhamedov a été accueilli à sa descente d’avion par le ministre azerbaïdjanais de la Culture, Adil Karimli, et d'autres officiels.
