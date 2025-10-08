Le président du parlement croate est en visite officielle en Azerbaïdjan

Bakou, 8 octobre, AZERTAC

Une délégation conduite par le président du parlement croate, Gordan Jandrokovic, est arrivée mardi soir en Azerbaïdjan pour une visite officielle.

A sa descennte d’avion à l’Aéroport international Heydar Aliyev, le président du parlement croate a été accueilli par le vice-président du parlement azerbaïdjanais Moussa Gassimli, l’ambassdeur d’Azerbaïdjan en Croatie Anar Imanov, celui de Croatie à Bakou Branko Zebic et d’autres personnalités officielles.