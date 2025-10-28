Le président du Sénat pakistanais entame une visite en Azerbaïdjan

Bakou, 28 octobre, AZERTAC

Le président du Sénat de la République islamique du Pakistan, Youssouf Raza Gilani, a entamé une visite en Azerbaïdjan pour participer à la Conférence parlementaire internationale consacrée au 30e anniversaire de l'adoption de la Constitution de la République d'Azerbaïdjan.

Le président du Sénat pakistanais a été accueilli à l'aéroport international Heydar Aliyev par le vice-président du Milli Medjlis, Moussa Gassimli, le chef du groupe de travail parlementaire sur les relations interparlementaires avec le Pakistan, Kemaleddin Gafarov, et d'autres officiels.