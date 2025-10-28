Le président du Sénat roumain est en visite en Azerbaïdjan

Bakou, 28 octobre, AZERTAC

Le président du Sénat de Roumanie, Mircea Abrudean, est arrivé en Azerbaïdjan pour participer à la Conférence parlementaire internationale consacrée au 30e anniversaire de l'adoption de la Constitution de la République d'Azerbaïdjan.

Le président du Sénat roumain a été accueilli à l'aéroport international Heydar Aliyev par le vice-président du Milli Medjlis, Rafael Husseïnov, et d'autres personnalités officielles.