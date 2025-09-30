Le président Ilham Aliyev : L’Azerbaïdjan et l’Italie sont de véritables partenaires stratégiques

Bakou, 30 septembre, AZERTAC

« Le président italien, Monsieur Mattarella, est en Azerbaïdjan pour la deuxième fois. Sa première visite officielle avait eu lieu il y a sept ans », a dit le président de la République d’Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, dans sa déclaration à la presse avec son homologue italien Sergio Mattarella.

Le chef de l’État a déclaré : « La visite d'aujourd’hui démontre que les relations entre l’Italie et l’Azerbaïdjan se développent avec beaucoup de succès, et que nous sommes de véritables partenaires stratégiques. »