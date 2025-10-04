Le président Ilham Aliyev : Le monde turcique est notre famille !

Bakou, 4 octobre, AZERTAC

Le président de la République d’Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, a partagé une publication sur ses pages officielles sur les réseaux sociaux à l’occasion de la Journée de la coopération des États turciques du 3 octobre.

« Le 3 octobre, c’est la Journée de la coopération des États turciques.

C’est en ce jour, en 2009, que l’Organisation des États turciques a été fondée à Nakhtchivan, une terre ancienne de l’Azerbaïdjan.

À l’occasion de cette journée mémorable, je présente mes sincères félicitations au monde turcique.

Le monde turcique est notre famille !

Au cours des 16 dernières années, notre organisation s’est renforcée, s’est forgé une grande réputation à l’échelle mondiale et a élargi ses rangs.

L’Organisation des États turciques a contribué considérablement au renforcement de la coopération entre nos pays dans les domaines politique, économique et humanitaire, ainsi qu’au raffermissement de la solidarité entre les peuples turciques.

L’Azerbaïdjan poursuivra ses efforts en faveur du renforcement de l’unité du monde turcique. Notre fraternité est éternelle ! », lit-on dans la publication.