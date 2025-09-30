Le président italien Sergio Mattarella entame une visite officielle en Azerbaïdjan

Bakou, 30 septembre, AZERTAC

Le président de la République italienne, Sergio Mattarella, est arrivé le 30 septembre en République d’Azerbaïdjan pour une visite officielle.

Un détachement d'honneur était en l’honneur du président italien à l’Aéroport international Heydar Aliyev où flottaient les drapeaux nationaux des deux pays.

Le président italien Sergio Mattarella a été accueilli à sa descente d’avion par Yagoub Eyyoubov, premier vice-Premier ministre, Fariz Rzaïev, vice-ministre des Affaires étrangères, et d’autres officiels azerbaïdjanais.