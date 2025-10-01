Le président italien termine sa visite officielle en Azerbaïdjan

Bakou, 1er octobre, AZERTAC

Le président de la République italienne, Sergio Mattarella, a terminé sa visite officielle en République d’Azerbaïdjan mercredi 1er octobre.

Une gare d'honneur était alignée en l’honneur du président italien à l’Aéroport international Heydar Aliyev où flottaient les drapeaux nationaux des deux pays.

Le président italien Sergio Mattarella a été accompagné à l’aéroport par Yagoub Eyyoubov, premier vice-Premier ministre azerbaïdjanais, Fariz Rzaïev, vice-ministre des Affaires étrangères, et d’autres officiels.