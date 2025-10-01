Le président italien visite l’Allée des Martyrs à Bakou
Bakou, 1er octobre, AZERTAC
En marge de sa visite officielle en Azerbaïdjan, le président italien Sergio Mattarella s’est rendu mercredi à l’Allée des Martyrs à Bakou.
Le chef de l’Etat italien a rendu hommage à la mémoire des fils héroïques de la Patrie qui avaient sacrifié leur vie dans la lutte pour l’indépendance et l’intégrité territoriale de l’Azerbaïdjan.
Le président italien a déposé une gerbe devant la flamme éternelle.
