Le président italien visite l’Allée des Martyrs à Bakou

Bakou, 1er octobre, AZERTAC

En marge de sa visite officielle en Azerbaïdjan, le président italien Sergio Mattarella s’est rendu mercredi à l’Allée des Martyrs à Bakou.

Le chef de l’Etat italien a rendu hommage à la mémoire des fils héroïques de la Patrie qui avaient sacrifié leur vie dans la lutte pour l’indépendance et l’intégrité territoriale de l’Azerbaïdjan.

Le président italien a déposé une gerbe devant la flamme éternelle.