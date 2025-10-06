Le président kirghiz Japarov entame une visite en Azerbaïdjan

Guébélé, 6 octobre, AZERTAC

Le président de la République kirghize, Sadyr Japarov, est arrivé le 6 octobre en Azerbaïdjan pour participer au 12e Sommet du Conseil des chefs d’Etat de l’Organisation des Etats turciques.

Une garde d’honneur était alignée en l’honneur du président kirghiz à l’Aéroport international de Guébélé.

A sa descente d’avion, le président Sadyr Japarov a été accueilli par le ministre azerbaïdjanais des Sciences et de l’Education, Emin Emroullaïev, et d’autres officiels.