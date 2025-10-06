Le président ouzbek Mirzioïev est en visite en Azerbaïdjan

Guébélé, 6 octobre, AZERTAC

Le président de la République d’Ouzbékistan, Chavkat Mirzioïev est arrivé le 6 octobre en Azerbaïdjan pour participer au 12e Sommet du Conseil des chefs d’Etat de l’Organisation des Etats turciques.

Une garde d’honneur était alignée en l’honneur du président ouzbek à l’Aéroport international de Guébélé.

Le président Chavkat Mirzioïev a été accueilli, à sa descente d’avion, par le ministre azerbaïdjanais de la Culture, Adil Karimli, et d’autres officiels.