Le président turc Recep Tayyip Erdogan entame une visite en Azerbaïdjan

Guébélé, 7 octobre, AZERTAC

Mardi 7 octobre, le président de la République de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, a entamé une visite en Azerbaïdjan, pour participer au 12e Sommet du Conseil des chefs d’Etat de l’Organisation des Etats turciques.

Une garde d’honneur était alignée en l’honneur du président turc à l’Aéroport international de Guébélé.

Le président turc Recep Tayyip Erdogan a été accueilli à sa descente d’avion par le ministre azerbaïdjanais des Sciences et de l’Education, Emin Emroullaïev, et d'autres officiels.