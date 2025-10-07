Le président turc Recep Tayyip Erdogan termine sa visite en Azerbaïdjan

Guébélé, 7 octobre, AZERTAC

Le président de la République de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, a terminé sa visite en Azerbaïdjan mardi 7 octobre.

Une garde d’honneur était alignée en l’honneur du président turc à l’Aéroport international de Guébélé.

Le président turc Recep Tayyip Erdogan a été accompagné à l’aéroport par le ministre azerbaïdjanais des Sciences et de l’Education, Emin Emroullaïev, et d'autres personnalités officielles.