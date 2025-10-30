Le prix du baril de pétrole azerbaïdjanais dépasse les 66 dollars
Bakou, 30 octobre, AZERTAC
Le cours du pétrole azerbaïdjanais a enregistré une progression sur les bourses.
Le prix du baril d’Azéri Light s’est installé à 66,24 dollars, après une augmentation de 1,03 dollar, soit de 1,58 pour cent.
Il convient de noter que le prix le plus bas du pétrole « Azeri Light » a été enregistré le 21 avril 2020 (15,81 USD) et le prix maximum en juillet 2008 (149,66 USD).
